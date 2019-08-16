تونس تؤكد دعم المبادرة الثلاثية في ليبيا

أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا.

وجاءت تصريحات الناصر خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية خميس الجهيناوي، بقصر قرطاج في تونس العاصمة تطرقا فيه إلى مناقشة تطوّرات الأوضاع في ليبيا وآليات وقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف لتستعيد ليبيا أمنها واستقرارها.

وأوضح بيان صادرعن الرئاسة التونسية أن اللقاء تناول أبرز المواعيد الدبلوماسية المقبلة حيث كلّف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية بترؤس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا.

وكانت تونس قد نضمت في يونيو الماضي بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، اجتماعاً تشاورياً حول الأوضاع في ليبيا جمع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، حيث جاء هذا الاجتماع، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية، في إطار متابعة تنفيذ المبادرة التونسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وبحث وزراء خارجية الدول الثلاث خلاله السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر ، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الامم المتحدة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر إبريل ، واستمرار المواجهات العسكرية في محيط طرابلس.

يشار إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا ستة اجتماعات في كل من تونس والجزائر ومصر، تنفيذاً “لإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا” الصادر بتونس يوم 20 فبراير 2017.

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