شاهد..قصّة غرام مع فن الحدادة بمدينة طبر ق

مهنة الحدادة من المهن القديمة والتقليدية البدائية التى عرفها الإنسان منذ بدء الخليقة، استطاع الإنسان أن يطوع فيها الحديد لصالحه، فقد صنع المواد الحادة كالسكين، واستخدمها فى تقطيع الثمار، والبحث عن الغذاء، كما اهتم الحدادون قديمًا بصنع السيوف، والدروع، والسلاسل الحديدية وغيرها لقهر الأعداء ومجابهة المخاطر الحياتية.

الحاج مفيد عبد العليم الشلوى يروى حكايته مع الزمان؛ منذ تعلمه صنعة الحدادة منذ أكثر من 35 عاما رغم سيطرة العمالة الوافدة على الحدادة، أصر مفيد الشلوى أن ينافسهم، وذلك في مدينة طبرق والتى تعتبر من أقدم الورش المخصصة للحدادة فى طبرق، والتى تختص بكل أنواع وأشكال الحداده .

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وأكد الشلوى فى لقاء مرئي خاص ببوابة إفريقيا الإخبارية عن سبب حبه للحدادة أوضح أنها هواية ووراثة منذ الصغر واصله للأبناء .

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