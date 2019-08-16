أكثر من 140 مهاجر منطلقين من ليبيا سينزلون في لاتسيو

أعلنت سفينة الإنقاذ الإسبانية أوبن آرمز أن المحكمة الإدارية التابعة لإقليم لاتسيو أمرت بتعليق الحظر المفروض على دخولها المياه الإيطالية وأنها تتجه حالياً إلى إيطاليا.

وكانت السفينة أوبن آرمز قد أنقذت قبل أيام147 مهاجرا، حيث رفضت بعدها طلبا من الحكومة الإيطالية أن تعيد هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا مجددًا.

بينما أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، عدم السماح بفتح أي مرفأ ببلاده لإنزال المهاجرين على متن السفينة الإسبانية ليبقوا عالقين في البحر المتوسط منذ أيام.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد جددت في وقت سابق دعوتها للحكومات الأوروبية السماح بالإنزال الفوري لـ507 مهاجرين تم إنقاذهم مؤخرا في عرض البحر المتوسط، حيث ما زالوا عالقين حتى اللحظة في عمق المتوسط.

ونوهت المفوضية بأن هناك معلومات تفيد أن العديد منهم نجوا من انتهاكات مروعة في ليبيا ومن دول مصدرة للاجئين ورأت أنهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

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