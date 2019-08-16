صحة الوفاق توصل مستلزمات طبية لمنطقة الشورى

تسلمت منطقة الشورى الواقعة بالقرب من مدينة الكفرة شحنة من المستلزمات الطبية والأدوية العامة مقدمة من وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق وذلك لتلبية احتياجات جميع مراكز الرعاية الصحية الواقعة بالمنطقة.

مدير إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى أوضح أن الشحنة ستغطي احتياجات مجمع عيادات ليبيا والمركز الصحي المختار وعيادتي السرير والنهر لمدة أربعة أشهر قادمة.

ويأتي وصول الشحنة نتيجة النقص الحاد في الأدوية العامة والمستلزمات والمعدات الطبية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي من ليبيا.

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