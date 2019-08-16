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صحة الوفاق توصل مستلزمات طبية لمنطقة الشورى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلمت منطقة الشورى الواقعة بالقرب من مدينة الكفرة شحنة من المستلزمات الطبية والأدوية العامة مقدمة من وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق وذلك لتلبية احتياجات جميع مراكز الرعاية الصحية الواقعة بالمنطقة.

مدير إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى أوضح أن الشحنة ستغطي احتياجات مجمع عيادات ليبيا والمركز الصحي المختار وعيادتي السرير والنهر لمدة أربعة أشهر قادمة.

ويأتي وصول الشحنة نتيجة النقص الحاد في الأدوية العامة والمستلزمات والمعدات الطبية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي من ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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