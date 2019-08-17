مدير أمن بنغازي: سنحتجز السيارات المخالفة لهذه الشروط

أعلن مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، البدء اليوم السبت في حجز السيارات التي «لاتحمل لوحات معدنية، وغير مسجلة في قسم المرور، وزجاجها معتم».

وأكد العميد عادل عبدالعزيز على «تغيير استراتيجي في الخطة الأمنية المشتركة وتقسيم المدينة إلى دوائر ومربعات أمنية بأمرة ضباط أكفاء»، وفقًا للصفحة الرسمية للمديرية بـ«فيسبوك».

وطالب مدير أمن بنغازي «المشاركين في الخطة بضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي الجديد لأعضاء هيئة الشرطة وحسن التعامل مع المواطن».

ولفت العميد عادل عبدالعزيز إلى «ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والمجاهرة بالأمن لفرضه في الشارع، وضبط كل الخارجين عن القانون».

وقدم مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، الشكر والتقدير إلى «رجال الأمن في مختلف أرجاء المدينة الساهرين على أمن المواطن وراحته».

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