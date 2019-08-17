بيان لـ”بلدي سبها” يحث على دعم المطار

دعى المجلس البلدي ببلدية سبها في بيان له صدر أمس الجمعة جميع شركات النقل المحلية والعالمية لاستئناف رحلاتها من مطار سبها وإلى أي وجهات مخولة قانونياً خدمة لمصالح سبها وعموم المنطقة وسكانها.

كما دعى المجلس جميع الحكومات إلى الاهتمام بالمطار من خلال توطين طيران من الشركات الليبية واستكمال أعمال الصيانة والتجهيز ليتسنى لهذه المؤسسة أداء عملها والقيام بدورها على أكمل وجه.

وهنأ بلدي سبها خلال البيان أهالي مدينة سبها والجنوب قاطبة بمناسبة إعادة افتتاح المطار الدولي وأثنى على جميع الجهود التي بذلها أبناء سبها وما وصفه بالمساعي الدؤوبة التي ساهمت في تحقيق الانجاز.

وخلص البيان إلى أن مطار سبها هو شريان الجنوب الوحيد إلى العالم وأنه لجميع مكونات الجنوب دون إقصاء أو تهميش فهو مرفق عام سُخر لخدمة الجميع بعيداً عن أي تجاذبات اجتماعية أو سياسية أو أمنية وأن أي طرف يحاول الاعتداء عليه فهو معتدٍ على الجميع ومكتسبات الجميع والمحافظة عليه مسؤولية الجميع دون استثناء – حسب تنبيه البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية