خارجية الوفاق تشارك السودان حفل الإعلان الدستوري

وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إلى الخرطوم للمشاركة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وتأتي مشاركة سيالة –حسب أوردته الوازرة في صفحتها الرسمية- بناء على دعوة رسمية من الخارجية السودانية للمشاركة في المحفل الذي سيحضره العديد من رؤساء الدول الأفريقية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويرافق “سيالة” في هذه الزيارة مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية “معتوق أبوراوي” وكان في استقباله وكيل وزارة الخارجية السودانية “إلهام أحمد إبراهيم”.

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