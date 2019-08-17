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خارجية الوفاق تشارك السودان حفل الإعلان الدستوري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إلى الخرطوم للمشاركة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وتأتي مشاركة سيالة –حسب أوردته الوازرة في صفحتها الرسمية- بناء على دعوة رسمية من الخارجية السودانية للمشاركة في المحفل الذي سيحضره العديد من رؤساء الدول الأفريقية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويرافق “سيالة” في هذه الزيارة مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية “معتوق أبوراوي” وكان في استقباله وكيل وزارة الخارجية السودانية “إلهام أحمد إبراهيم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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