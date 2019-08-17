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اللواء منفور يكشف عن حصيلة ضربات اليوم في طرابلس وشمال غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو الرئيسية عن حصيلة العمليات التي نفذها الطيران التابع للغرفة صباح السبت .

وأكد منفور في تصريح لـ المرصد قيام طائرات سلاح الجو  الليبي باستهداف معسكرين وصفهما بـ ” المهمين للمليشيات ” في كل من منطقة عين زارة بطرابلس وشمال غريان .

وقال : ” الأول كان معسكر ونقلية مليشيا النواصي ( أمام جامعة ناصر )  وهي المليشيا التي تمارس القبض والتنكيل بمنتسبي القوات المسلحة الرافضين للمخططات الاستعمارية والتي تنفذها أيادي عباد الدينار وكانت ضربة صباحية موفقة ” .

ضربة معسكر ونقلية النواصي

أما الثاني فقال بأنه إستهدف تجمعاً للمرتزقة التشادية بالقرب من بوابة الهيرة شمال مدينة غريان وأضاف : ” الموقع تابع للمليشياوي المدعو أسامة جويلي ” .

وختم مؤكداً بأن هؤلاء المرتزقة كان تجهيزهم وتدريبهم يجري للاشتراك في تنفيذ عمليات ضد وحدات القوات المسلحة وقال : ” لقد طالتهم اليد الطويلة المتوكلة علي الله والمؤمنة بوطن ولد ابنائة ليكون حر ” .

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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