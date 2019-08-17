ليبيا تشارك في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان

يشارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن مشاركة ليبيا تأتي بناء على دعوة رسمية من الخارجية السودانية للمشاركة في هذا الحفل إلى جانب عديد الزعماء والرؤساء الأفارقة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويرافق الوزير في هذه الزيارة مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية معتوق أبوراوي وكان في استقباله وكيل وزارة الخارجية السودانية إلهام أحمد إبراهيم.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، يطلق السودان فوراً عملية تتضمن خطوات أولى مهمة، من أجل إطلاق الحكم المدني بالبلاد، وسيعلن في اليوم التالي عن أعضاء مجلس السيادة الحاكم، ثم تعيين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي رشحته قوى الحرية والتغيير يوم الثلاثاء، ليعلن عن تشكيلته الحكومية بعد ثمانية أيام.

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