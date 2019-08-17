سلاح الجو يستهدف رتلاً متحركاً جنوب شرق تراغن

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن رتلا متحركا.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الرتل الذي جرى استهدافه يتألف من عناصر من حكومة الوفاق والمرتزقة التشاديين ومجلس شورى بنغازي المدرج على لائحة الإرهاب.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أعلن أن سلاح الجو الليبي، نفذ يوم أمس الجمعة، طلعات قتالية استهدفت مواقع بمطار زوارة موضحة أنه قام بضرب أحد المستودعات التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة، كذلك ضرب مستودعات تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة ابوكماش بحوالي 1.5 كم، مشيرا إلى أن أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدف مشروع للقوات الجوية العربية الليبية.

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