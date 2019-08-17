منفور: سلاح الجو يستهدف معسكرين للمليشيات في عين زارة وشمال غريان

أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الرئيسية اللواء محمد منفور أن سلاح الجو استهدف اليوم معسكرين في كل من منطقة عين زارة بطرابلس وشمال غريان وصفهما بـالمهمين للمليشيات.

وأوضح منفور في تصريحات صحفية أن المعسكر الأول الذي تم استهدافه يقع قرب مقر جامعة ناصر سابقا بعين زارة، مشيرا إلى أنه يتبع مليشيا النواصي التي قال إنها تمارس القبض والتنكيل بمنتسبي القوات المسلحة والمؤيدين لها.

وأضاف منفور أن الضربة الثانية استهدفت تجمعا للمرتزقة التشادية بالقرب من بوابة الهيرة شمال مدينة غريان يتبع أسامة جويل، حيث كان يتم تجهيزهم وتدريبهم للاشتراك في تنفيذ عمليات ضد وحدات القوات المسلحة.

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