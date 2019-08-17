مطار سبها يستأنف الرحلات بعد توقف دام خمس سنوات

استأنف مطار سبها أمس العمل بعد توقف دام قرابة خمس سنوات، حيث هبطت للمرة الأولى منذ عام ألفين وأربعة عشر طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار بنينا .

وأقيم بالمناسبة احتفال شارك فيه أهالي المدينة وموظفو المطار ووكيل وزارة الإعلام وعدد من النواب ولجنة من مصلحة الطيران المدني.

وكان المطار قد شهد إغلاقا تاما منذ التاسع من يناير عام ألفين وأربعة عشر، نتيجة ما مرت به المدينة من ظروف أمنية صعبة حينها.

وقد بذلت إدارة المطار مساعيها لإعادة افتتاحه بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية بشكل عام في المدينة عقب دخول قوات الجيش وتفعيل أغلب الأجهزة الامنية فيها.

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