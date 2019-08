بسبب تردي الوضع الأمني.. التشيك تغلق سفارتها في ليبيا

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، الجمعة، إغلاق سفارتها في العاصمة طرابلس، بسبب تردي الوضع الأمني.

وقالت وزارة الخارجية، ” أنه تم الإغلاق التام للسفارة في طرابلس، بالنظر للوضع الأمني الحالي وعدم وجود أي احتمال فوري لتحسنه، حيث ستتولى السفارة التشيكية في تونس جدول الأعمال المقرر، والذي سيتم تعزيزه للوفاء بهذه الالتزامات.

وكانت السفارة التشيكية نقلت، عملها فعليًا إلى تونس منذ أبريل 2015، والإبقاء على” عمل جزئي“من طرابلس، حيث تعاونت مع حكومة الوفاق في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والحد من الهجرة غير الشرعية ومشاريع تنموية.

