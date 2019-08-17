ليبيا تشارك في المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة

شاركت ليبيا في أعمال المنتدى العربي الصيني بمدينة بكين الصينية والذي انطلقت فعالياته يوم أمس الجمعة ومن المقرر أن تتواصل أعماله حتى يوم غدٍ الأحد وسيجري خلاله التوقيع على خريطة الطريق للتعاون العربي الصيني في مجال الصحة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن وزير الصحة المفوض أحميد بن عمر التقى على هامش المنتدى مع القائم بأعمال السفير الصيني في ليبيا (وانغ تشيهين) لبحث الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين خاصة في مجال الصحة وتقنية المعلومات واتفق الطرفان على أهمية رفع مستوى التعاون والشراكة في مجال الصحة والصحة الإلكترونية.

وأكد بن عمر، على أهمية الدور الصيني في المشاركة في تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وأشار تشيهين إلى أهمية المشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العربي الصيني

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