المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مشاركة المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بالعاصمة السودانية الخرطوم الذي يجرى اليوم بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير.

وقالت خارجية الوفاق عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «سيالة يشارك في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بالخرطوم بناء على دعوة رسمية من الخارجية السودانية».

