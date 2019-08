المتوسط:

أعلنت إدارة مستشفى الجغبوب العام عن وصول القافلة الطبية درنة مجددا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك .

وتضم القافلة لهذا الإسبوع التخصصات الآتية.

1نساء ولادة .

2جراحة عامة.

3انف واذن حنجرة.

4باطني.

5علاج طبيعي.

بالاضافة الي فني العمليات وفني التخدير .

The post وصول قافلة طبية إلى مستشفى الجغبوب العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية