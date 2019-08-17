النهر الصناعي يعلن موعد وصول المياه إلى طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن عمليات التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة تسير بشكل جيد لتتدفق المياه عبر المسار الشرقي إلى مدن مصراته وزليتن والخمس.

ورجح المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن يبدأ وصول المياه وبشكل تدريجي إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها مع نهاية يوم أمس الجمعة واليوم السبت.

وكان الجهاز أعلن دخول المياه إلى طرابلس بمعدل تدفق 200 ألف مكعب في اليوم موضحا أن هذه النسبة في تزايد مستمر وذلك بعد عودة تدفق المياه إلى مناطق الاستهلاك بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

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