المتوسط:

استقبل أطباء مُستشفى الجلاء ببنغازي خلال أيام عيد الأضحى المُبارك (563) مُصاباً أثناء ذبح و التقطيع الأضاحي بمدينة بنغازي و ضواحيها.

وكانت الإصابات في اليدين أغلبها بسيطة و حالاتا إيواء بأحد أقسام المُستشفى، نتيجة استخدام السكاكين و السواطير.

The post “الجلاء” ببنغازي: 563 عدد من دخلوا إلى المستشفى خلال أيام العيد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية