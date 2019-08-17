عائدين من طرابلس إلى غريان…تصفية مواطن أمام زوجتة وابناءه

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع إن المواطن ناصر ساسي صقر أبوشاقور مواليد 1974 ومن سكان منطقة ” بني يحي ” بالقرب من سوق الأغنام بمدينة غريان تعرض إلى مطاردة جنونية من قبل ملثمين عقب اجتيازه استيقافًا وهميًا.

وأضاف المصدر أن العصابة نصبت حاجزًا وهميًا علي الطريق الساحلي بالقرب من مدينة الزاوية لأجل إدارة عمليات غير مشروعة من سطو وترهيب وخطف المارة.

وتابع المصدر :”أثناء عودة أبوشاقور إلى غريان بصحبة زوجتة وأبناءه الـ7 أربع أولاد وثلاث بنات أكبرهن ابنته مواليد 2002 من طرابلس بعد قضاء إجازة العيد عبر الطريق الساحلي ومرورا بمدينة الزاوية اصطدم بحاجز وهمي يديره عددا من العناصر المسلحة ويرتدون أقنعة سوداء، فأمروه بالوقوف والترجل من السيارة”.

وأوضح المصدر أن الأب “أبوشاقور” رفض التوقف وانطلق مسرعا بسيارته فتمت ملاحقته إلى أن تم تصفيته بإطلاقة في أسفل البطن وأخرى أصابته بوسط الوجه.

وختم المصدر قائلا :”الجريمة تمت أمام زوجته وأولاده وتركوا الزوج غارقًا في دمه وصراخ زوجته وهلع وبكاء أولاده”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24