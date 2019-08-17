المتحدث باسم البحرية لـ” المتوسط”: إنقاذ 278 مهاجرا خلال عمليات منفصلة

خاص المتوسط/ حنان منير :

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، السبت، إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي خلال عمليات منفصلة في الآونة الأخيرة.

وبين قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل نفذت عمليات الإنقاذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة عدة زوارق تابعة للبحرية.

وأوضح قاسم، أن دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) تمكنت الثلاثاء 13 أغسطس 2019م من إنقاذ (4) أربعة قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه (278) مهاجر غير شرعي، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة، أما الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول حرس السواحل طرابلس فقام بعملية إنقاذ واحدة حيث تمكن من إنقاذ (92) مهاجر غ ش، كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس

وأضاف: أن الزورق (تليل) من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة تمكن فيها من إنقاذ عدد (48) مهاجر كانوا على متن زورق مطاطي، وذلك على مسافة 20 ميل شمال صبراتة، فيما قام الزورق (اوباري) من القطاع الأوسط بعمليتي إنقاذ تمكن فيهما من إنقاذ ما مجموعه (138) مهاجر ، من بينهم عدد (18) إمراه، وعدد (2) طفلين، كانوا على متن قاربين مطاطيين. الأول على بعد 40 ميل، والثاني على بعد 45 شمال الخمس، مشيرا إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية (السودان عدد (128) مهاجر ، مصر عدد (2) مهاجر ، تشاد عدد (1) واحد مهاجر ، النيجر عدد (2) مهاجر ، بنين عدد (5) مهاجرين)، وهناك حالة وافاه واحد بين المهاجرين.

وأشار قاسم، أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، مبينا أنهم نقلوا إلى مركز للإيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

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