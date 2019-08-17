بن شتوان: ندعم جهود القيادة العامة لتحرير الوطن من أيدي التطرف والفساد

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يوم الثلاثاء الماضي بمقر القيادة العامة بالرجمة رئيس لجنة الادارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بن شتوان أكد بحسب المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط إستمرار دعم وتأييد الشركة للقيادة العامة في مجهودها لتحرير الوطن من أيدي التطرف والفساد وإعادة الأمن والأمان والاستقرار في كافة أرجاء الوطن.

كما طمأن بن شتوان المشير حفتر على سير العمل بجميع الحقول والمواقع بفضل تأمين القوات المسلحة وحمايتها المستمرة.

وثمن رئيس لجنة الإدارة إنتصارات القوات المسلحة في جميع ربوع البلاد والتي زلزلت الأرض تحت أقدام كل التنظيمات الارهابية وأعوانهم وضاقت عليهم المساحات بفضل شجاعة القوات المسلحة وتقدمها برا وجوا حيث أصبح القضاء عليها قاب قوسين أو أدنى بفعل حنكة وحكمة القيادة العامة،على حد تعبيره.

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