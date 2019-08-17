هرّبها إلى ليبيا.. سقوط أشهر تجار الأسلحة في العالم

ألقت السلطات البرتغالية القبض على أحد أشهر المُتورّطين بتجارة الأسلحة غير القانونية في العالم، البلجيكي “جاك مسيو” المُلقب بالثعلب أو المارشال، والمُتهم بنقل شحنات أسلحة ضخمة إلى ليبيا.

وتناقلت وسائل الإعلام البلجيكية خبر اعتقال تاجر السلاح المشهور الذي يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بعد عملية تعقّب مُحكمة تزامنت مع رصد دقيق لحركات تنقّله.

وتعاونت الشرطة البرتغالية مع جهات أمنية من فرنسا وبلجيكا لتنفيذ عملية القبض على الثعلب أثناء تواجده داخل فيلا بمدينة إيفورا البرتغالية.

وأشارت شبكة VTM في تقرير لها إلى أن مسيو لم يُفوت أي نزاع مُسلّح حدث خلال الـ35 عاما الماضية إلا وتوّرط في بيع الأسلحة والذخائر إلى أطرافه.

وحُكم على “ثعلب الأسلحة البلجيكي” بالسجن مُدة 3 أعوام وتغريمه مبلغ 300 ألف يورو عام 2017، بتُهمة بيع دبابات وذخيرة وأسلحة أوتوماتيكية وطائرات هليكوبتر إلى ليبيا و 3 بلدان أخرى كانت في حالة حرب هي إيران وتشاد وباكستان.

ووصلت الشرطة البرتغالية إلى مسيو بعد رصده من قبل الفريق البلجيكي المتخصص في البحث عن الهاربين FASTعندما كان يُحاول نقل 9 من خيوله من مزرعة يمتلكها في فرنسا إلى البرتغال، ليتم تتبعه بالتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية بالدُول الثلاث واعتقاله.

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