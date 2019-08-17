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التشيك تُغلق سفارتها في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أغلقت وزارة الخارجية التشيكية سفارتها في طرابلس بسبب تردي الوضع الأمني، مشيرة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يأتي بسبب الوضع الأمني في البلاد، حيث نقلت السفارة عملها فعليًا إلى تونس منذ أبريل 2015، مع إبقائها على عمل جزئي في العاصمة طرابلس.

وأكدت الخارجية في بيانها أنه لا يوجد أي احتمال فوري لتحسن الأوضاع في طرابلس وعليه سيتم إغلاق السفارة، مؤكدة تولى السفارة التشيكية في تونس جدول الأعمال المقرر الذي سيتم تعزيزه للوفاء بهذه الالتزامات.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج دعا خلال مباحثات أجراها إبّان زيارته إلى براغ مطلع العام الجاري، الشركات التشيكية للعمل في ليبيا، وفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات الإعمار وإعادة البناء ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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