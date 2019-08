المتوسط:

اطلع رئيس جامعة طرابلس الدكتور “نبيل النطاح” برفقة كل من وكيل الجامعة للشؤون الطلابية ورئيس اللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية الأستاذ ” أيمن ابراهيم” وعميد كلية الآداب وعضو اللجنة المركزية “د. خالد محمد غومة”،و مراقب التعليم وعضو اللجنة المركزية”أ. عبد اللطيف قاسم اغآ” رئيس قسم التواصل والإعلام “أبوالقاسم ابودية” , في جولة تفقدية اليوم الجمعة داخل مقار اللجان وقاعات الامتحانات .

ويأتي ذلك للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات النهائية لاستقبال الممتحنين من طلبة بلدية حي الأندلس.

The post جولة تفقدية لرئيس جامعة طرابلس للاطلاع على الترتيبات داخل مقار لجان طلاب الثانوي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية