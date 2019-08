الهلال الأحمر يسلم 7 جثامين لفرعه بترهونة

المتوسط:

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس” بتمكن فريق انتشال الجثث برفقة مكتب البحث عن المفقودين وإعادة الروابط العائلية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس من تسليم جثامين 7 جثث تم التعرف عليهم وتسليمهم لمكتب الهلال الأحمر بمنطقة الأصابعة.

وأوضح المكتب الإعلامي للهلال الأحمر، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الهلال الأحمر سيقوم بتسليمهم لفرع ترهونة، وذلك بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ وبالتنسيق مع الهلال الأحمر فرع زاوية .

