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الهلال الأحمر يسلم 7 جثامين لفرعه بترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس” بتمكن فريق انتشال الجثث برفقة مكتب البحث عن المفقودين وإعادة الروابط العائلية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس من تسليم جثامين 7 جثث تم التعرف عليهم وتسليمهم لمكتب الهلال الأحمر بمنطقة الأصابعة.

وأوضح المكتب الإعلامي للهلال الأحمر، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الهلال الأحمر سيقوم بتسليمهم لفرع ترهونة، وذلك بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ وبالتنسيق مع الهلال الأحمر فرع زاوية .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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