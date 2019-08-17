الخرطوش: سلاح الجو استهدف آليات بالقرب من منطقة معفن قرب تراغن

أخبار ليبيا24

قال مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم السبت إن سلاح الجو استهدف آليات بالقرب من منطقة معفن بالجنوب الشرقي لمنطقة تراغن.

وأضاف الخرطوش أن سلاح الجو شن أيضًا ضربات جوية على تمركزات وآليات للمليشيات في منطقة فنقل شرق مرزق.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت اليوم السبت أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت رتلًا مختلطًا في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن .

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الرتل متكون من جماعات المرتزقة التشادية والقوات التابعة لحكومة الوفاق

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الرتل يضم أيضًا أفراداً من مجلس شورى بنغازي المتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي .

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