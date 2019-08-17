الرئيس التونسي الموقت يؤكد ضرورة مواصلة جهود المبادرة الثلاثية لوقف القتال في ليبيا

ناقش الرئيس التونسي الموقت، محمد الناصر، أمس، مع وزير الخارجية خميس الجهيناوي بقصر قرطاج، تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أكد الناصر على «أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية ليستعيد هذا البلد الشقيق أمنه واستقراره».

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي كلف وزير الشؤون الخارجية بترأس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بأفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.

تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل الأزمة الليبية

ودخلت حرب العاصمة طرابلس شهرها الخامس، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية متزايدة وسط انقسام المجتمع الدولي الذي حال دون التوصل إلى إجماع شامل حول قرار وقف إطلاق النار.

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