أفاد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، بالبدء في دخول المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس، بمعدل تدفق مئتي ألف متر مكعب في اليوم، مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه.

وكان جهاز النهر الصناعي، قد أكد أن عمليات التشغيل مستمرة وتسير بشكل جيد، مشيرا إلى وصول المياه عبر المسار الشرقي إلى مصراتة وزليتن.

