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سلاج الجو يستهدف رتلا متحركا لشورى بنغازي ومرتزقة تشاديين جنوب شرق تراغن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة رتلا متحركا في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة إن الرتل يضم جماعات من المرتزقة التشادية والحشد المليشاوي، وأفرادا من مجلس شورى بنغازي المتحالفة مع تنظيم داعش .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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