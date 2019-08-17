سلاج الجو يستهدف رتلا متحركا لشورى بنغازي ومرتزقة تشاديين جنوب شرق تراغن

استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة رتلا متحركا في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة إن الرتل يضم جماعات من المرتزقة التشادية والحشد المليشاوي، وأفرادا من مجلس شورى بنغازي المتحالفة مع تنظيم داعش .

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