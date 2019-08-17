وصول شحنات بنزين وغاز إلى طرابلس

وصلت إلى ميناء طرابلس سفن تجارية وناقلات نفط وغاز خلال الأيام الماضية وبحسب ماورد في أحدث بيانات لإدارة الميناء فإن السفن مازالت على الأرصفة المخصصة لها.

واستقبل الرصيف رقم (30) ناقلة المحروقات أنوار أفريقيا التي شرعت في تفريغ حمولتها من البنزين المقدرة بأكثر من 25 ألف طن.

كما استقبل الرصيف الشعاب ناقلة الغاز “غاز كونكورد” التي تتجهز لتفريغ حمولتها من الغاز الطبيعي والمقدرة بنحو 2449 طنا.

وأظهرت بيانات حركة ميناء طرابلس دخول السفينة “ام سي لونا” إلى الرصيف رقم (26) التي بدأت في تفريغ حمولتها من الحاويات المقدرة بـ 185 حاوية.

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