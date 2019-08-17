مديرية أمن بنغازي تعلن عن حملة لحجز السيارات غير المسجلة في قسم المرور

بنغازي-العنوان

أعلن مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، البدء اليوم السبت في حجز السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، وغير المسجلة في قسم المرور، وكذلك المعتم زجاجها.

وأكد العميد عادل عبدالعزيز على تغيير استراتيجي في الخطة الأمنية المشتركة وتقسيم المدينة إلى دوائر ومربعات أمنية بإمرة ضباط أكفاء، وفقًا للصفحة الرسمية للمديرية بموقع “فيسبوك.”

وطالب مدير أمن بنغازي المشاركين في الخطة بضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي الجديد لأعضاء هيأة الشرطة وحسن التعامل مع المواطن.

ولفت العميد عادل عبدالعزيز إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والمجاهرة بالأمن لفرضه في الشارع، وضبط كل الخارجين عن القانون.

وفي وقت سابق كان قد أعلن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة نقيب فرج أقعيم أن الجهاز سيشرع اعتبارًا من غد الأحد في حملة لأجل مكافحة الظواهر السلبية داخل بنغازي، مشيرا إلى أن الجهاز سيعمل خلال الحملة على مساندة رجال المرور في ضبط المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية وكذلك السيارات التي بها “زجاج معتم” والتي قد تستغل في ارتكاب الجرائم.

كما ناشد أقعيم المواطنين في بنغازي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتقيد بالقوانين واللوائح التي وضعت من أجل سلامة الجميع.

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