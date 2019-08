الخرطوش لـ”المتوسط”: هناك مناوشات بمنطقة الشوارع الأربعة

خاص المتوسط/ حنان منير :

كشف مسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، أنه اندلعت مناوشات بمنطقة الشوارع الأربعة والأمور بالكامل تحت السيطرة.

وأضاف الخرطوش في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن باقي التمركزات وحتى طريق المطار وكوبري المطار تشهد هدوء حذر، مشيرا إلى أن الرصد المستمر وتقارير فرق الاستطلاع التابعة للوحدات العسكرية وسلاح الجو تعطي الصورة الكاملة لغرفة عمليات المنطقة الغربية.

وأشار الخرطوش إلى أن محاور القتال بطرابلس شهدت اشتباكات متقطعة في كل من وادي الربيع وعين زارة.

وبين الخرطوش أن الوحدات العسكرية بالجيش تسيطر على مواقعها، مشيرا إلى أن الضربات المتتالية لسلاح الجو في عدة مناطق منها العزيزية وغرفة تحكم في مطار زوارة كبدت المجموعات المسلحة التابعة للوفاق خسائر فادحة.

وأكد الخرطوش، أن الوضع تحت السيطرة، والروح المعنوية للجنود عالية.

