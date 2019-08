المتوسط:

أكد مدير أمن بنغازي، عادل عبدالعزيز، البدء في حجز السيارات التي «لا تحمل لوحات معدنية، وغير المسجلة في قسم المرور، وزجاجها معتم»، مشيرا إلى ” تغيير استراتيجي في الخطة الأمنية المشتركة وتقسيم المدينة إلى دوائر ومربعات أمنية بأمرة ضباط أكفاء”.

وطالب مدير أمن بنغازي في منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، «المشاركين في الخطة بضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي الجديد لأعضاء هيئة الشرطة وحسن التعامل مع المواطن».

وأشار عبدالعزيز إلى «ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والمجاهرة بالأمن لفرضه في الشارع، وضبط كل الخارجين عن القانون».

The post أمن بنغازي: تغيير استراتيجي في الخطة الأمنية بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية