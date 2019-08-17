الإعلام الحربي: نرصد الانتهاكات ضد مؤيدي الجيش

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية تتابع عن قرب من خلال تقارير دورية يتم رصدها حملات الاعتقال والتعذيب وسرقة وحرق الممتلكات والتي تطال المؤيدين للجيش والضباط والعسكرين داخل العاصمة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن القيادة العامة تؤكد بأنها ستُحاسب كل من كان طرفاً في هذه الانتهاكات.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن رتلا متحركا والذي كان يتألف من عناصر من حكومة الوفاق والمرتزقة التشاديين ومجلس شورى بنغازي المدرج على لائحة الإرهاب.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أعلن أن سلاح الجو الليبي، نفذ يوم أمس الجمعة، طلعات قتالية استهدفت مواقع بمطار زوارة موضحة أنه قام بضرب أحد المستودعات التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة، كذلك ضرب مستودعات تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة ابوكماش بحوالي 1.5 كم، مشيرا إلى أن أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدف مشروع للقوات الجوية العربية الليبية.

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