الخرطوش لـ” المتوسط”: سلاح الجو يستهدف آليات بالقرب من منطقة معفن

خاص المتوسط/ حنان منير :

قال مسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن سلاح الجو يستهدف آليات بالقرب من منطقة معفن بالجنوب الشرقي للمنطقة، كما يشن ضربات بمنطقة فنقل.

وكانت أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش، أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت رتلا متحركا في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن، موضحة في بيان لها، اليوم السبت، أن الرتل المتحرك مختلط من جماعات “المرتزقة التشادية والحشد المليشاوي”، وأفراد من مجلس شورى بنغازي المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي.

