الرئيس التونسي المؤقت: سنواصل جهودنا لدفع العملية السياسية في ليبيا

تونس-العنوان

ناقش الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، أمس الجمعة، مع وزير الخارجية خميس الجهيناوي بقصر قرطاج، تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكد الناصر على أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية ليستعيد هذا البلد الشقيق أمنه واستقراره.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي كلف وزير الشؤون الخارجية بترأس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بأفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.

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