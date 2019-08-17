مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة: الأمور في محاور طرابلس تحت السيطرة بالكامل

أخبار ليبيا24

ذكر مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم السبت أن الأمور في محاور طرابلس تحت السيطرة بالكامل لافتا إلى وقوع مناوشات في بعضها.

وأشار الخرطوش عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إلى أن باقي التمركزات وحتى طريق المطار وكوبري المطار تشهد هدوءًا حذرًا.

وأكد مسؤول المركز الإعلامي أن الرصد مستمر وتقارير فرق الاستطلاع التابعة للوحدات العسكرية وسلاح الجو تعطي الصورة الكاملة لغرفة عمليات المنطقة الغربية، ومجهود كبير يذكر لسرايا “م.د كورنيت” في جميع المحاور.

وكان الخرطوش طمئن أمس الجمعة أن الوضع ممتاز جدا والمعنويات عالية تعانق السماء، لافتا إلى وقوع مناوشات في وادي الربيع و وعين زارة في أوقات مختلفة والوضع بشكل عام تحت السيطرة.

وأشار إلى أن سلاح الجو شن أمس الجمعة ضربات متتالية في عدة مناطق منها العزيزية وغرفة تحكم في مطار زوارة كانت دقيقة جدا وأصابت تمركزات قوات الوفاق في مقتل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24