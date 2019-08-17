غدا الأحد 76443 طالب وطالبة يدخلون امتحانات الشهادة الثانوية

يبدأ يوم غدا الأحد 76443 طالبا وطالبة إجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي الحالي من المدارس العامة والخاصة، على مستوى 65 بلدية و منطقة تعليمية داخل ليبيا

وستجرى الامتحانات داخل القاعات والمدرجات الجامعية وفي مواعيدها خلال الفترة من 18 إلى 29 من شهر أغسطس الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن عدد الطلبة النازحين من جنوب طرابلس جراء الاشتباكات بلغ 1700 طالب وطالبة، موضحا أن جلهم نزحوا في بلديات أخرى متفرقة ما صعب عملية تسجيلهم وحصرهم .

وقد أصدر وزير التعليم تعليماته لجميع اللجان المركزية المشرفة على الامتحانات بتمكين الطلاب النازحين من الدخول للامتحانات وتقديم كافة التسهيلات لهم ومنحهم فرصة إجراء امتحانات في أجواء مناسبة كبقية الطلبة من سكان العاصمة طرابلس.

وسيجري الطلبة القاطنين في مناطق سيدي السائح وقصر بن غشير واسبيعة وسوق الخميس امتحاناتهم داخل المدارس، نتيجة تعذر إجراؤها داخل القاعات الجامعية التي أجريت بها الامتحانات السنة الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تصميم تطبيق خاص لتسهيل حصول الطلبة على المعلومات الأساسية قبل الامتحان.

التطبيق سيُعرّف الطالب على رقم جلوسه ومقر امتحانه والمنطقة التي توجد فيها المؤسسة التعليمية التي سيمتحن داخلها.

وأضافت أنها صممت التطبيق الجديد ضمن حملتها “بالعلم نرتقي” الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للطلبة، وأن استخدامه سيكون سهلاً وليس مُعقّداً على الطلبة.

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