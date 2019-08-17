المنفور: سلاح الجو يستهدف أهم معسكرين للميليشيات في طرابلس

طرابلس-العنوان

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد منفور أن طائرات سلاح الجو العربي الليبي قامت صباح اليوم السبت، باستهداف معسكرين مهمين للميلشيات الإرهابية بطرابلس.

وأكد اللواء منفور أن الهدف الأول كان معسكر النواصي وهو المخصص للقبض والتنكيل بمنتسبي القوات المسلحة الرافضين للمخططات الاستعمارية والتي تنفذها أيادي عباد الدينار وكانت ضربة موفقة.

وأوضح اللواء منفور أن الهدف الثاني كان تجمعا للمرتزقة التشادية تابع للمدعو أسامة أجويلي بالقرب من بوابة الهيرة جنوب طرابلس، مشيرا إلى أن التجمع كان يتم تجهيزه وتدريبه للاشتراك في تنفيذ عمليات ضد وحدات القوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية