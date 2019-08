إنقاذ 278 مهاجرا خلال 4 عمليات في عيد الأضحى

المتوسط:

تمكنت دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) من إنقاذ (4) أربعة قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه (278) مهاجر غير شرعي، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.

إشترك في عمليات الإنقاد كل من

الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول حرس السواحل طرابلس قام بعملية إنقاذ واحدة حيث تمكن من إنقاذ (92) مهاجر غ ش، كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس

المهاجرون غ ش من جنسيات مختلفة.

تم نقل المهاجرين غ ش إلى نقطة الإنزال لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية والوصول بهم سعت 14:30، وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه تم تسليمهم بعد جهد إلى جهاز مكافحة الهجرة غ ش

الزورق (تليل) من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة تمكن فيها من إنقاذ عدد (48) مهاجر غ ش كانوا على متن زورق مطاطي، وذلك على مسافة 20 ميل شمال صبراتة.

المهاجرون غ ش من جنسيات مختلفة.

تم نقل المهاجرين غ ش إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل والوصول بهم سعت 18:05. وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر بالزاوية.

الزورق (اوباري) من القطاع الأوسط قام بعمليتي إنقاذ تمكن فيهما من إنقاذ ما مجموعه (138) مهاجر غ ش، من بينهم عدد (18) إمراة، وعدد (2) طفلين، كانوا على متن قاربين مطاطيين. الأول على بعد 40 ميل، والثاني على بعد 45 شمال الخمس.

المهاجرون غ ش من جنسيات أفريقية وعربية (السودان عدد (128) مهاجر غ ش، مصر عدد (2) مهاجر غ ش، تشاد عدد (1) واحد مهاجر غ ش، النيجر عدد (2) مهاجر غ ش، بنين عدد (5) مهاجرين غ ش). وهناك حالة وافاة واحد بين المهاجرين غ ش.

تم نقل المهاجرين غ ش و الوصول بهم سعت 20:30 إلى نقاط الخمس لحرس السواحل حيث تم إنزالهم.

قدمت لهم المساعدة الانسانية والطبيه ولم يتم استلامهم من قبل اي مركز إيواء.

