الحياة تدب من جديد في مطار سبها

أخبار ليبيا24-خاص

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها مجددًا في مطار سبها المدني بعد أن توقفت حركة الملاحة الجوية فيه لنحو ست سنوات عانى خلالها أهل الجنوب من مشاق السفر البري الطويل، حيث استقبل المطار يوم الجمعة أول طائرة ركاب مدنية قادمة من مطار بنينا ببنغازي.

ويقوم الجيش الوطني الليبي بتأمين محيط المطار كما تقوم وزارة الداخلية بتأمينه من الداخل.

وكانت لحظة هبوط الطائرة على مدرج المطار مليئة بالمشاعر، حيث تجمع حشد من المسؤولين في سبها من بينهم عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي ومدير المطار محمد أوحيدة لاستقبال من كانوا على متن الرحلة التي رافقتها أخبار ليبيا24.

وكان على الرحلة وكيل هيأة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية والجنوبية، ولجنة فنية للتقييم والمتابعة، وعدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني، وموظفي ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة.

وقال مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة في تصريح لأخبار ليبيا24 يوم الجمعة إن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار سبها المدني جاء تتويجًا لمسيرة أشهر من العمل التي قضاها العاملون بالمطار، بين عمليات الصيانة والتجهيز والتنظيف، وإعادة تشغيل العديد من الاجهزة والمعدات التي لحقها الضرر في السنوات الماضية.

وأوضح أوحيدة، أن الجيش الوطني يقوم على تأمين محيط المطار في دائرة قطرها 20 كيلومترًا مركزها المطار وملحقاته، كما تشرف مديرية أمن سبها على تأمين مرافق المطار من الداخل.

وأكد أوحيدة، أن جدول الرحلات الجوية سينزل بانتظام خلال أسبوع، وستكون الرحلات محلية لفترة معينة ومن ثن ستوضع آلية إعادة الرحلات الدولية.

وبيّن أن جميع مرافق المطار جاهزة وتعمل بشكل جيد، ويمكنها تسيير العديد من الرحلات المحلية والدولية منذ اليوم.

ويعتمد أهالي الجنوب الغربي لليبيا وسبها خاصة بشكل كبير على المطار باعتباره شريانًا حيويًا يخفف عنهم مشقة السفر محليًا ودوليًا.

وكان المطار قد أغلق يوم 9 أبريل 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية في سبها ومنطقة فزان قبل دخول الجيش الوطني في 18 يناير 2018.

وأعرب عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي عن سعادة أهالي سبها ومنطقة فزان بشكل عام بإعادة استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار سبها.

ولأخبار ليبيا 24 قال الخيالي: “إن هذه المناسبة الكريمة مناسبة فرحة لأهالي الجنوب وسبها خاصة واليوم نرى المواطنين بعد نحو ست سنوات قد قدموا للمشاركة في إعادة افتتاح المطار”.

المتحدث باسم شركة الخطوط الليبية عز الدين المشنون أعرب عن سرور الشركة لتدشينها أول خط يربط بين مدينتي بنغازي وسبها بعد غياب لسنوات.

وقال المشنون: “إننا سعداء بهذا التدشين الذي سوف يرفع المشقة عن أهلنا في سبها ويربط بين إقليمي برقة وفزان”.

وأضاف، “رغم المعاناة التي نعانيها في شركة الخطوط بطائرة واحدة في المنطقة الشرقية ولكن لم نستطع أن نغيب عن أهلنا في سبها؛ فهم أهلنا وشعبنا وجزء منّا”.

من جانبه قال مدير عام مصلحة الطيران المدني عبدالحميد البرعصي، إن الرحلة كانت تحمل على متنها فريق فني لتقييم ومعايرة مرافق المطار، مُبينًا أن الفريق سيقدم تقريرًا كاملًا عن المطار وجاهزيته.

وأوضح البرعصي، أن رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة خصص مبلغًا ماليًا لمطار سبها الدولي، لكننه لم يحدد قيمة المبلغ المخصصة لذلك.

وفيما يخص جدولة الرحلات أشار البرعصي إلى أن هذا سيتوقف على نتائج التقرير الفني الذي سيقدم خلال الفترة المقبلة.

وأكد، أن المصلحة ستتعاون مع إدارة المطار لتذليل أي صعاب قد تعترض إدارة المطار في جميع مراحل التشغيل.

وأثنى البرعصي، على جهود العاملين بالمحطة الجوية، والتي أفضت لصيانة وتجهيز جميع المرافق والأجهزة والمكاتب، وذلك رغم الظروف الصعبة التي كانوا يمرون بها، حسب وصفه.

أما وكيل هيئة الإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة، محمود أمجبر، فقد وجه رسالة شكر لكل من ساهم في إعادة إحياء هذا المرفق الحيوي.

بدوره عضو مجلس النواب عن دائرة سبها وادي الشاطئ، علي السعيد، أعرب عن امتنانه للجيش الوطني الليبي الذي كان له دورًا كبيرًا في تأمين المطار وإعادة تفعيله.

كما وجه الشكر لهيئة الطيران المدني ومصلحة الطيران وكذلك لكل من ساهم بشكل غير ظاهر لأجل إعادة الحياة للمطار من جديد.

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