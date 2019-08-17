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البرتغال..القبض على بلجيكي هرب أسلحة إلى عدة دول منها ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ألقت السلطات في البرتغال القبض على البلجيكي، جاك مسيو، المطلوب دوليا باعتباره أحد أكبر مهربي الأسلحة في عدة دول بينها ليبيا.

 وذكرت الشرطة الفدرالية البلجيكية، بحسب وكالة الأنباء الروسية يوم الخميس، أن السلطات البلجيكية تعتزم طلب تسليم مسيو، المعروف باسم “المارشال” أو “الثعلب”، وذلك لأنه سبق وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، بعد إدانته بجرم بيع كميات ضخمة من مختلف أنواع الأسلحة النارية والطائرات المقاتلة والدبابات لسنوات إلى مناطق النزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وكذلك توريد الأسلحة إلى ليبيا وتشاد وباكستان وإيران.

ونفذت الشرطة البرتغالية عملية الاعتقال في فيلا في مدينة إيفورا. وقالت إن الاعتقال تم بفضل تعاون الهيئات الأمنية ذات العلاقة، في فرنسا وبلجيكا والبرتغال.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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