بسبب الوضع الأمني..إغلاق سفارة التشيك في طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، إغلاق سفارتها في العاصمة طرابلس، بسبب تردي الوضع الأمني.

وكانت السفارة نقلت عملها فعليًا إلى تونس منذ أبريل 2015، وأبقت على ”عمل جزئي“ من طرابلس، لكنّ وزارة خارجيتها أعلنت، أمس الجمعة، الإغلاق التام للسفارة من طرابلس، بالنظر للوضع الأمني الحالي وعدم وجود أي احتمال فوري لتحسنه، حيث ستتولى السفارة التشيكية في تونس جدول الأعمال المقرر، والذي سيتم تعزيزه للوفاء بهذه الالتزامات.

تتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح عشرات الآلاف من العائلات.

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