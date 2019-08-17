ألمانيا: ميركل بحثت مع سلامة دعم جهود التهدئة في ليبيا

بحثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تطورات الوضع في البلاد.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن اللقاء الذي جرى في برلين بحث “كيفية دعم الجهود المبذولة لتهدئة الوضع في ليبيا بشكل مستفيض وبناء”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت عبر صفحتها بموقع “تويتر” أكدت أن الجانبين بحثا خلال اجتماع مطول التحديات التي تواجهها ليبيا في سبيل التوصل إلى الاستقرار مبينة أن ميركل أثنت على نشاط الامم المتحدة في هذا السياق.

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