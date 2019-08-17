تعليم المؤقتة تحدد اليوم السبت موعدا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية

البيضاء-العنوان

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة أن اليوم السبت سيشهد إعلان موعد نتيجة شهادة مرحلة التعليم الثانوي للعام الدرسي 2018 – 2019.م.

وفي تصريح خاص بمكتب الإعلام والتواصل بالوزارة أعلن وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز رسمياً بأن موعد إعلان نتيجة شهادة مرحلة إتمام التعليم الثانوي (الثانوية – الثانوية الدينية) للعام الدراسي 2018 – 2019.م سيكون اليوم السبت.

ولم تحدد وزرة التعليم بالحكومة المؤقتة ساعة إعلان نتيجة الثانوية من اليوم السبت.

للاطلاع على النتيجة اضغط هنا

يشار إلى أن موقع عرض نتائج الشهادة الإعدادية والثانوية التابع لوزارة تعليم المؤقتة توقف بسبب مشاكل تقنية خلال إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في يوليو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية