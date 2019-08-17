رئيس جامعة طرابلس يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية

قام رئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح بجولة تفقدية يوم أمس الجمعة داخل مقار اللجان وقاعات الامتحانات لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الجولة تهدف للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات النهائية لاستقبال الممتحنين من طلبة بلدية حي الأندلس.

ورافق رئيس جامعة طرابلس خلال الجولة كل من وكيل الجامعة للشؤون الطلابية ورئيس اللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية أيمن ابراهيم وعميد كلية الآداب وعضو اللجنة المركزية خالد محمد غومة، ومراقب التعليم وعضو اللجنة المركزية عبد اللطيف قاسم اغآ” ورئيس قسم التواصل والإعلام أبوالقاسم ابودية.

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