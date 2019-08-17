تونس تُحاكم إرهابياً جنّده داعش وتدرّب في ليبيا

قضت محكمة تونس العاصمة الابتدائية بالسجن عشرين عاما على أحد عناصر تنظيم داعش كان قد خطط لتنفيذ أعمال إرهابية في مناطق سياحية جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن مصادر أمنية تونسية أشارت إلى انتقال الإرهابي إلى ليبيا للتدريب على استخدام المتفتجرات ومن ثم عودته إلى تونس للتهيؤ للقيام بهجمات إرهابية على مواقع سياحية ومراكز لقوات الأمن والجيش، غير أن الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب تمكنت من إحباط هجماته الوشيكة وإلقاء القبض عليه بعد تعقبه.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الإرهابي كان يكشف من خلال اتصالاته عن استعداده التام لتنفيذ تفجيرات إرهابية من شأنها الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية