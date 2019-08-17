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“الخليج العربي” تُدخل بئراً جديدة للإنتاج

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جهود حديثة تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الوطنية المشغلة للحقول والموانئ النفطية من بينها شركة الخليج العربي التي أشادت المؤسسة مُؤخراً بأدائها ودورها في عمليات الاستكشاف والإنتاج.

شركة الخليج العربي عادت من جديد وهذه المرة ببئر جديدة في حقل البيضاء (47) وذلك بإدخالها لأول مرة على خطوط الإنتاج المحلي بقوة قدرها ألف برميل يوميا.

وانطلقت العمليات الفنية بالبئر من وقت قريب بعد أن بدأ الحفر فيها شهر يناير 2014 لترى النور بعد مرور 5 سنوات من العمل.

وكان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد عقد مع الإدارات الفنية للشركة اجتماعات مطولة خلال الأيام الماضية لبحث سبل تطوير عمليات الاستكشاف والإنتاج بشكل عام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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