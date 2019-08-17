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الرياني ينفي تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة أوباري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مساعد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمود الرياني في تصريحات لـ218 دخول الوحدة الثالثة بمحطة أوباري الغازية إلى الشبكة.

وأوضح الرياني خلال حديثه أن الوحدة ما تزال تحت الاختبارات التشغيلية فقط ولم يتم إدخالها إلى الشبكة حتى الآن.

وأشار مُساعد مدير دائرة الإعلام بالشركة إلى أنه سيتم الإعلان رسمياً عن الدخول النهائي للوحدة الثالثة عندما تكون جاهزة لذلك، على غرار ما حدث مع الوحدة الرابعة التي دخلت إلى الشبكة منذ مدة.

يُذكر أن الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري قد دخلت الخدمة في الـ6 من أغسطس الجاري، وذكرت شركة الكهرباء حينها أن الفرق الفنية تعمل على إدخال الوحدة الثالثة في أقرب وقت أيضاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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