رئيس جامعة سرت بتفقد الترتيبات النهائية لاستضافة امتحانات الثانوية

قام رئيس جامعة سرت أحمد المحجوب، بجولة تفقدية داخل مقار اللجان وقاعات الامتحانات، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال الطلاب المتقدميين غدا الأحد لاجراء الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية بقسيميها الادبى والعلمى بجامعة سرت.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل أن عدد الطلاب المتقدميين لامتحانات الثانوية العامة بسرت 1706 طالبا وطالبة منهم 1648 نظاميين وتكميلى وعدد طلاب المنازل للشهادة 39 طالبا وطالبة والطلاب النازحيين 19 طالبا،موزعين على 9 لجان منها 7 لجان داخل الحرم الجامعي، ولجنة فى زمزم، وأخرى ببلدية هرواة.

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