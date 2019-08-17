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رئيس جامعة سرت بتفقد الترتيبات النهائية لاستضافة امتحانات الثانوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام رئيس  جامعة  سرت أحمد المحجوب،  بجولة تفقدية داخل  مقار اللجان وقاعات الامتحانات، للاطلاع على الترتيبات النهائية  لاستقبال الطلاب المتقدميين غدا الأحد لاجراء الامتحانات  النهائية للشهادة الثانوية بقسيميها الادبى والعلمى  بجامعة سرت.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل  أن عدد الطلاب المتقدميين لامتحانات الثانوية العامة بسرت 1706 طالبا وطالبة منهم  1648 نظاميين وتكميلى وعدد طلاب  المنازل للشهادة 39 طالبا وطالبة  والطلاب النازحيين 19 طالبا،موزعين على 9 لجان منها 7 لجان داخل الحرم الجامعي،   ولجنة فى زمزم، وأخرى ببلدية هرواة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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